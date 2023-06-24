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Gaziantep'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 ölü, 1 ağır yaralı

Gaziantep'te sürücülerinin kontrolünden çıkan hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı

Giriş: 24.06.2023 - 04:17 | Güncelleme: ABONE OL
Gaziantep'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 ölü, 1 ağır yaralı
Gaziantep'te katliam gibi kaza! 6 ölü, 1 ağır yaralı
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AA

Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Merkez Şehitkamil ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı.

6 KİŞİ KAZA YERİNDE ÖLDÜ

AA'nın haberine göre; kazada, Taha Kaçar, Mesut Taşdemir ile Cahit, Hatice, Kardelen ve Kadir Sat yaşamını yitirdi.

1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ebru Sat'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan bulvar, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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