Gaziantep'te katliam gibi kaza! 6 ölü, 1 ağır yaralı

Merkez Şehitkamil ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı.

AA'nın haberine göre; kazada, Taha Kaçar, Mesut Taşdemir ile Cahit, Hatice, Kardelen ve Kadir Sat yaşamını yitirdi.