Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Taşlıgeçit Höyüğü'nde Tahta Köprü Barajı Kurtarma Kazıları projesi kapsamında 2019 yılında Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle yüzey alan çalışması yapıldı. 1600 metrekare alanda yapılan kurtarma kazısında Taşlıgeçit Höyüğü'nde, ikinci etap kazı çalışmalarına 12 arkeolog ve 80 işçiyle başlandı.
DHA'nın haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı İle Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından 7 farklı noktada 700 metrekare alanda yürütülen kazı çalışmalarında şu ana kadar sur duvarı, mimari kalıntılar, dokuma ağırlıkları, pişmiş topraktan yapılmış kaplar, vazolar, metal alet ve silahlar bulundu.
Kazı çalışmalarına başkanlık eden Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin, Taşlıgeçit Höyüğü'nün Tunç Çağları'ndaki en önemli yönetim merkezi niteliğindeki kent yerleşkesi olduğunu belirterek, "Maalesef uzun yıllardır yamaçlar su altında kaldığı için büyük tahribat söz konusu. Tahribattan fazla etkilenmeyen güney yamaçta yoğunlaşmamızın nedeni suyun açığa çıkarttığı ve kısmen tahrip ettiği tabakaları inceleyip belgelemektir. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalarda özellikle Orta Çağ'dan itibaren Genç Tunç Çağı'na kadar kesintisiz yerleşim sürekliliği tespit ettik" diye konuştu.
Höyükte 7 ayrı noktada kazıların sürdüğünü ve 700 metrekare olan kazı alanını genişletmek istediklerini dile getiren Atilla Engin, "Kazılarımızda Hitit İmparatorluğu bu bölgeye hükmettiği döneme ait sur duvarı olmak üzere önemli mimari kalıntılara ulaştık. Kazılarımızda bulduğumuz pişmiş topraktan yapılmış kaplar, vazolar, metal alet ve silahlar bölgedeki gelişmiş uygarlık seviyesini de ortaya koymaktadır" dedi.
Kazı çalışmalarını inceleyen Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, ikinci sezon kazı çalışmalarının başladığı höyükte önemli eserler bulunduğunu kaydetti.
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