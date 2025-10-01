Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü

Merkez Şehitkamil ilçesi Beykent kavşağı Alpaslan Mahallesi'nde Sedat P. (20) ile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Sedat P, aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

AA'nın haberine göre; 112 Acil Sağlık personelince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan Sedat P, kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.