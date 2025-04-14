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        Haberler Gündem Güncel Gaziantep'te 1. Barak Türkmenleri Toy ve Şenlikleri | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te 1. Barak Türkmenleri Toy ve Şenlikleri düzenlendi

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde, Nizip Kaymakamlığı ve Barak Türkmenleri Federasyonu'nun destekleriyle Barak kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla 1. Barak Türkmenleri Toy ve Şenlikleri düzenlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 18:59 Güncelleme: 14.04.2025 - 18:59
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          Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde, Nizip Kaymakamlığı ve Barak Türkmenleri Federasyonu'nun destekleriyle 1. Barak Türkmenleri Toy ve Şenlikleri düzenlendi

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          12-13 Nisan tarihlerinde Nizip'te gerçekleştirilen etkinlikler, iki gün boyunca ilçede şenlik havasında geçti. Bu kapsamda 12 Nisan'da Nizip Hükümet Konağı'ndan Nizip Kültür Merkezi'ne kadar devam eden kortej yürüyüşüyle başlayan programda, daha sonra TRT Ankara Radyosu sanatçısı Reyhan Ediş ve Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Mehmet Demir sahne aldı.

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          Dinleyenlere müzik dolu bir gece sunan konser, büyük ilgi gördü. Etkinliklerin ikinci gününde ise adres kırsal Düzbayır (İzan) Mahallesi oldu. 5 bin kişiyi aşkın insanın katıldığı geleneksel yemekli toy programında çeşitli illerden gelen katılımcılar da yer aldı. Burada Barak Türkmenlerine özgü müzikler ve halk oyunları ile yöresel lezzetler sergilendi.

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          Çeşitli aktivitelerle renkli bir havada geçen etkinlikte protokol konuşmaları da gerçekleşti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, Gaziantep Nizip Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan da etkinlikte konuşma yaptı.

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          Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, burada yaptığı konuşmada, Barak kültürünün ve bölgesinin birçok güzelliği içerisinde barındırdığını belirterek, "Kıpkırmızı toprağımız, masmavi gökyüzümüz var. Baraklılar bizler için çok kıymetli. Bu şenliğin en güzel olması için elimizden gelen gayreti gösterdik. Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birisi olacak bu şenlikte bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Barak Türkmenleri barışı temsil eder. Adaleti, sevgiyi, muhabbeti sembolize eder. Canınız canımız, sevdanız sevdamız. 1. Barak Türkmenleri Toy ve Şenlikleri hepimiz için dolu dolu geçsin, birliğimizi daha da kuvvetlendirsin" dedi.

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          Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, birlik ve beraberliği perçinleyen Barak Şenliği Toyu ile bir arada olduklarını aktararak, "Bu anlamlı günde atalarımızdan miras kalan bu kıymetli geleneği yaşatmanın, gelecek nesillere aktarmanın onurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

          Gaziantep Nizip Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan ise şenliğin sadece bir etkinlikten ibaret olmadığını ifade ederek, "Barak ruhunun birlik ve dayanışma duygusunun ete kemiğe büründüğü bir gönül sorfrasıdır. Soframıza hoş geldiniz, şeref verdiniz" diye konuştu.

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