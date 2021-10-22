Gaziantep FK'nin hedefi üç puan

Maxim, kulüp tesislerinde gazetecilere, takım olarak GZT Giresunspor maçına iyi hazırlandıklarını söyledi.
Galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirten Maxim, şunları kaydetti:
"Rakibimiz kim olursa olsun fark etmiyor sahaya çıkıp o maçtan 3 puan almak için mücadele ediyoruz. Belli bir istikrar yakalamamız lazım. 3-4 maç kazanırsak bu takım çok daha farklı şeyler gösterebilecektir. Ben buna inanıyorum. Rakiplerimize saygı gösteriyoruz. Şu anda rakibin Giresunspor olması çok bir şey fark etmiyor. Biz o maça 3 puan almak için çıkacağız. Bunu bir gelenek hale getirmek istiyoruz. Puanlar almamız lazım."
"DAHA İSTİKRARLI OLMAMIZ GEREKİYOR"
Maxim, takım olarak iyi oynadıkları ancak bazı maçlardan puan alamadıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:
"Şu an bulunduğumuz konumdan ve topladığımız puanlar daha fazlasını toplamak isterdik ama ne yazık ki bazı maçlarda iyi oynamamıza rağmen hak ettiğimiz puanlardan daha azını aldık. Şu an takım olarak iyi çalışıyoruz, hatalarımızı düzeltmeye bakıyoruz. Daha istikrarlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu başarabilseydik farklı şeyler konuşurduk. Hedeflerimize ulaşmak için bu istikrarı sağlamak adına daha fazla çalışmamız gerekiyor."
Yeni sezon öncesi Avusturya'da kamp yaparken sakatlık geçirdiğini ve 6 hafta sahalardan uzak kaldığını hatırlatan Maxim, ilk defa bu kadar sahalardan uzak kaldığını ve bu duruma alışkın olmadığını söyledi.
Zorlu bir süreci geride bıraktığını anlatan Maxim, "İki maç oynadım ve yavaş yavaş form grafiğim yükselecektir. Grafiğimi yukarılarda tutup takıma destek olmaya çalışacağım. Ama sahada Maxim'in olup olmayışı çok önemli değil burada herkes skoru değiştirecek potansiyele sahip. Benim bireysel anlamda dönmemden ziyade takımın performansı düşünmemiz gerekir." değerlendirmesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!