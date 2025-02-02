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        Haberler Bilgi Spor Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Gaziantep FK-Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

        Trendyol Süper Lig'de heyecan 22. hafta maçlarıyla sürerken namağlup lider Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanında kritik bir sınav verecek. Şampiyonluk yolunda avantajını korumak isteyen sarı-kırmızılı ekip, güçlü rakibini yenerek puan farkını artırmayı hedefliyor. Ligin ilk yarısında rakibini 3-1 mağlup eden Galatasaray, bu maçta da galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Peki, Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Gaziantep FK-Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Gaziantep - Galatasaray maçı yayın bilgisi...

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        Habertürk
        Giriş: 02.02.2025 - 23:06 Güncelleme: 02.02.2025 - 23:42
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında gözler Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanacak mücadelede olacak. Namağlup lider Galatasaray, zorlu deplasmandan üç puanla dönerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirmeyi amaçlıyor. İki takımın daha önceki randevularında Galatasaray'ın üstünlüğü dikkat çekerken, Gaziantep temsilcisi bu kez sahasında sürpriz peşinde. İşte Gaziantep FK ile Galatasaray maçı hakkında detaylar...

        • 2

          GAZİANTEP- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

          Gaziantep- Galatasaray maçı 3 Şubat Pazartesi günü 20.00'de oynanacak.

        • 3

          GAZİANTEP- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

          Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele beİN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          GALATASARAY MUHTEMEL 11

          Muslera, Kaan, Abdülkerim, Sanchez, Jacobs, Sara, Torreira, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen

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