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Gaziantep FK Erol Bulut ile yollarını ayırdı

Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile karşılıklı anlaşmaya vararak yollarını ayırdı.

Giriş: 27.01.2023 - 19:26 | Güncelleme: ABONE OL
Gaziantep FK Erol Bulut ile yollarını ayırdı
DHA

Gaziantep Futbol Kulübü, Erol Bulut ile karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz de yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Erol Bulut ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Erol Bulut ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

EROL BULUT'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Tecrübeli çalıştırıcı ayrılığın ardından sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

Bulut yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yaklaşık 1.5 yıldır görev yapmakta olduğum Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bu göreve gelmemizde büyük emeği olan başta sayın Adil Sani Konukoğlu, Cevdet Akınal ve yönetim kuruluna çok teşekkür ederim.

Bugüne kadar birlikte çalıştığımız futbolcu kardeşlerime, kulüp personelimize ve bizleri destekleyen-desteklemeyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de Gaziantep Futbol Kulübü'ne başarılar diliyorum."

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