Gaziantep Futbol Kulübü'nün başkanı Mehmet Büyükekşi, yazılı açıklamasında, Galatasaray maçında, takımın bir an olsun mücadeleyi bırakmamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Galatasaray'ın Türk futbolunun en önemli takımlarından ve değerlerinden biri olduğunu belirten Büyükekşi, şöyle devam etti:
"Ligde mücadele eden her takıma olduğu gibi Galatasaray'a da büyük saygı duyuyoruz. Karşılaşma belki de futbolseverlerin uzun yıllar boyunca unutamayacağı türden geçti. Takımımız yenik duruma düşse dahi hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadı ve sahaya karakterlerini koydu. Bu mücadele, aldığımız bir puandan bile daha değerliydi. Onları karşılaşma sonrasında da soyunma odasında arayarak tebrik ettim ve gurur duyduğumu dile getirdim. Futbolcularımız, teknik heyetimiz, personelimiz büyük bir mücadele örneği sergilemiştir. Tüm Gaziantepli taraftarlarımız da takımımızın göstermiş olduğu performanstan dolayı gurur duymuştur. Beni sadece tek üzen, karşılaşma sonrasında futbolcularımızın göstermiş olduğu mücadeleden çok hakemlerin konuşulması oldu. Bu karşılaşmadan kesinlikle puan veya puanlarla ayrılmayı hak etmiştik ve son dakikalarda da olsa bunu başardığımız için mutluyuz."
"6 FİNAL MAÇIMIZ KALDI"
Ligde kalan 6 karşılaşmanın da kendileri açısından büyük önem arz ettiğini ifade eden Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sezon başından bu yana hiçbir zaman rakibimizin durumuna göre hareket etmedik. İster şampiyonluk mücadelesi versinler, ister ligde kalma, biz her zaman takımımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Altı final maçımız kaldı, hedefimiz bu süreçten de alnımız dik bir şekilde çıkabilmek. Üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız ve sadece kendi işimize odaklanacağız. Elbette ki futbol değişkenlik gösterebiliyor ve futbolu futbol yapan değerlerden birisi de budur. Tekrar ifade etmek isterim ki, ligdeki tüm takımlara saygı duyuyoruz ancak her karşılaşmaya da kazanmak için çıkmaya devam edeceğiz."
Göreve geldiklerinde puan tablosunda ilk 10 sırayı kendilerine hedef olarak belirlediklerini anımsatan Büyükekşi, şunları kaydetti:
"Sezon başından bu yana da bu hedefimizden sapmadık. Pandemi sonrasında hedeflediğimiz sırada bitirebilmek için yaklaşık 10 puan daha gerek olduğunu düşünüyordum. Şu ana kadar iki puan almayı başardık ve o hedefimize ulaşmak için 8 puan daha toplamamız gerektiğine inanıyorum. Elbette bu 10 puanı toplayınca da işimiz bitti demeyeceğiz ve o süreçten sonra da tüm maçlara kazanmak için sahaya çıkacağız. Amacımız Süper Lig'deki ilk sezonumuzun ardından, tüm taraftarlarımızın gurur duyacağı bir tablo bırakabilmek."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!