Yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 5'inden mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 14. haftayı 16 puanla 10. sırada tamamladı.

MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

Beşiktaş ile oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanamayan Gaziantep FK (1B 2M), bu rekabetteki en uzun galibiyet hasretini yaşıyor. Son karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılan Gaziantep ekibi, siyah-beyazlılardan üst üste iki yenilgi almadı.

Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı üç Süper Lig maçını da kazanamayan Beşiktaş'ın lig tarihinde 4+ kez konuk olup mağlup edemediği bir rakibi bulunmuyor. Bu deplasmandaki ilk iki karşılaşmayı üçer gol yiyerek kaybeden siyah-beyazlılar, son ziyaretinden golsüz eşitlikle döndü.

Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanamayan Gaziantep FK (2B 1B), daha uzun bir galibiyet hasretini en son Nisan-Ağustos 2021 arasındaki beş karşılaşmalık dönemde yaşadı. Gaziantep temsilcisi, o dönemdeki serinin son maçında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.