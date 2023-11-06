Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        31
        Fenerbahçe
        FB
        30
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        21
        Trabzonspor
        TS
        19
        Beşiktaş
        BJK
        19
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        19
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        15
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        MKE Ankaragücü
        MKE
        13
        Gaziantep FK
        GFK
        12
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Tümosan Konyaspor
        KON
        10
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        10
        Rams Başakşehir
        İBFK
        9
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        5
        İstanbulspor
        İST
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep FK: 2 - Çaykur Rizespor: 0 | MAÇ SONUCU - Gaziantep FK Haberleri

        Gaziantep FK: 2 - Çaykur Rizespor: 0 | MAÇ SONUCU

        Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 22:00 Güncelleme: 06.11.2023 - 22:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK 2 golle kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.

        Gaziantep FK'ya 3 puanı getiren golleri 20'de Maxim, 50'de Dragos kaydetti.

        Ev sahibi ekibin teknik direktörü Marius Sumudica 57'de kırmızı kart gördü.

        9. dakikada Eray Korkmaz'ın sağ çaprazdan pasıyla ceza sahasında buluşan Mocsi'nin vuruşunda kaleci Nita, topu kornere çeldi.

        15. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın sağdan yaptığı ortaya ceza sahasında iyi yükselen Gradel'in kafa vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan da kaldı.

        17. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Emirhan Topçu, kaleci Gökhan Akkan'ın yerine kale vuruşunu kullanmadan önce topu eliyle düzeltmek istedi. Bunun üzerine maçın hakemi Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

        REKLAM

        20. dakikada ev sahibi öne geçti. Penaltı kullanmak için topun başına geçen Maxim'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

        46. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın soldan kullandığı korner atışına ceza sahasında iyi yükselen Gradel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Mocsi, önünde kalan topu uzaklaştırdı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

        50. dakikada Gaziantep FK, farkı 2'ye çıkardı. Maxim, sol çaprazdan topu ters kanatta bulunan Gradel'e gönderdi. Gradel'in savunma arkasına attığı pasla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın bekletmeden ceza sahasına gönderdiği topa Dragus'un sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu 2-0.

        83. dakikada Garcia'nın sol kanattan kullandığı korner atışına ceza sahasında iyi yükselen Gaich'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nita'nın solundan auta gitti.

        Karşılaşma, ev sahibi Gaziantep FK'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        Stat: Kalyon

        Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Bahtiyar Birinci

        Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, Nkoulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Morais, Ogün Özçiçek, Mbakata (Dk. 40 Bikel), Gradel (Dk. 91 Oğulcan Çağlayan), Maxim (Dk. 81 Riascos), Dragus (Dk. 91 İlker Karakaş)

        Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Eray Korkmaz, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 58 Hojer), Mithat Pala (Dk. 81 Garcia), Shelvey (Dk. 58 Varesanovic), Olawoyin, Zeqiri, Sauerbeck (Dk. 58 Gaich), Minchev (Dk. 72 Faye)

        Goller: Dk. 20 Maxim, (Penaltıdan), Dk. 50 Dragus (Gaziantep FK)

        Kırmızı kart: Dk. 57 Marius Sumudica (Teknik direktör) (Gaziantep FK)

        Sarı kartlar: Dk. 41 Djilobodji, Dk. 46 Dragus, Dk. 75 Nita (Gaziantep FK), Dk. 76 Hojer (Çaykur Rizespor)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Siirt'te feci kaza!
        Siirt'te feci kaza!
        Polat çifti soruşturmasında kayyım talebi!
        Polat çifti soruşturmasında kayyım talebi!
        Beşiktaş içeride başka dışarıda başka!
        Beşiktaş içeride başka dışarıda başka!
        Şiddet gören kadına yardım etmek istemişti
        Şiddet gören kadına yardım etmek istemişti
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        CHP Parti Meclisi belli oldu
        CHP Parti Meclisi belli oldu
        G.Saray'ın Bayern 11'i netleşiyor
        G.Saray'ın Bayern 11'i netleşiyor
        Ahmet Nur Çebi açıklama yapacak
        Ahmet Nur Çebi açıklama yapacak
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak
        Habertürk Anasayfa