Gaziantep FK: 0 - Ankaragücü: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Ankaragücü deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Marius Sumudica'nın yönetimindeki Gaziantep FK ile Emre Belözoğlu'nun ekibi Ankaragücü karşı karşıya geldi.
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ankaragücü 1-0 kazanırken, galibiyet golünü 45+4'te Alper Uludağ kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Ankaragücü puanını 16'ya yükseltirken, Gaziantep FK 15 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olurken, Ankaragücü sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.