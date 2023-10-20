Gazeteci Elif Akkuş, 3 farklı suçlama ile tutuklandı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 gün önce gözaltına alının ve rahatsızlandığı için hastane kaldırılan gazeteci Elif Akkuş, tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifaden veren Akkuş, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Mahkemede savunma yapan Akkuş, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "25 yıldır TRT'de görev yapıyorum. Benim için bu ülke, bu bayrak önemli hassasiyet taşımaktadır. Hakan K. ve Sinan A.'yı tanımam, aramızda husumet de yoktur. Serbest bırakılmayı talep ederim" dedi. Akkuş, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma', 'şantaj' ve 'iftira' suçlarından tutuklandı.