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Ukraynalı gazeteci Olga Malchevska, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını Kiev'den gelen görüntü ve videolar üzerinden konuşurken, yorum yapması istenen görüntülerden birinin kendi evi olduğunu gördü.

Malchevska "Dün sabah stüdyoya gelme konusunda anlaştığımızda, Sabah 3'te evimin bombalandığını öğreneceğimi hayal bile edemezdim" ifadlelerini kullandı. Ardından kısa süreli duraklayarak "Herkesin gördüğü o görüntü şu an tam anlamıyla benim evim" dedi.

Malchevska'nın yaşadığı şaşkınlığın ardından, BBC sunucusu Karin Giannone araya girerek meslektaşının böyle "ani ve travmatik" bir şey hakkında konuşmaya zorlanmasını istemediğini belirti ve yayından alınmasını talep etti.

Malchevska, "Gördüklerimin eskiden bulunduğum yere ait olduğu kafamda idrak edemiyorum" derken yayın sonrası binlerce kişi Malchevska'ya destek mesajları gönderdi. Malchevska'nın ailesinin durumunun ise iyi olduğu açıklandı.