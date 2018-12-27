27 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Giresun'un Güce ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Ahmet Ali Demirel, gazete okuyabilmek için her gün yaklaşık 8 kilometrelik yolu yaya olarak katediyor.
AA'nın haberine göre okumayı çok seven 6 çocuk ve 32 torun sahibi Demirel'in, Giyimli Mahallesi'ndeki evi ile ilçe merkezindeki gazete bayi arasında yaklaşık 4 kilometre mesafe bulunuyor.
Her gün öğle saatlerinde evinden çıkan Ahmet Ali Demirel, yolu 1,5 saatte yürüyerek ilçe merkezine ulaşıyor. Tek olan gazete bayisindeki gazeteleri inceleyen Demirel, akşamüstü yine yürüyerek evine dönüyor.
Ahmet Ali Demirel, yaptığı açıklamada, çocukluğu ve gençliğinde Türkiye ile dünyadaki gelişmeleri sadece gazetelerden takip ettiklerini söyledi.
"YOLU BÜYÜK AŞKLA KATEDİYORUM"
Önce radyo, ardından televizyonun çıktığını ancak gazetelerden hiç vazgeçmediğini dile getiren Demirel, "Okumayı çok seviyorum ve bu nedenle gazete okuma alışkanlığımdan teknolojik gelişmelere rağmen vazgeçmedim. Yurt içi ve dışındaki gelişmeleri her gün yazılı basından takip ediyorum." dedi.
Ahmet Ali Demirel, Güce'de tek gazete bayi bulunduğunu ve buraya ulaşmak için 4 kilometre olan zorlu yolu katettiğini belirterek, "Düzenli olarak kent merkezine gazete okumak için gidiyorum. Dik, yokuş, engebeli ve zorlu coğrafyadaki yolu büyük bir aşkla katediyorum. Gidiş dönüş yaklaşık 8 kilometrelik yolu yürüyorum." diye konuştu.
Zaman zaman geçen araçların kendisini ilçe merkezine kadar götürmek istediklerini ancak yürüme alışkanlığından vazgeçmemek adına bu teklifleri geri çevirdiğini ifade eden Demirel, yalnızca çok kar yağdığı dönemlerde ilçe merkezine gidemediğini anlattı.
Ahmet Ali Demirel, hiç yorgunluk hissetmediğini, gazetelere ulaşma heyecanının kendisini ayakta tuttuğunu kaydetti.
"OKUMANIN FAYDALARINI ANLATIYOR"
Ahmet Ali Demirel'in oğlu Hüseyin Demirel ise babasının okuma alışkanlığı dolayısıyla Güce'de çok sevildiğini ve takdir edildiğini söyledi.
Babasının herkese çok okumaları yönünde öğütler verdiğini ifade eden Demirel, "Her gün gazete okumak için babam kent merkezine geliyor. Evde de sürekli kitap okuyor. Bize ve herkese okuma alışkanlığı edinmelerini tavsiye ediyor. Okumanın faydalarını anlatıyor. Örnek teşkil etmeye çalışıyor." şeklinde konuştu.
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