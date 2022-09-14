Gazapizm yeniden Maximum Uniq'te

Rap müziğin sevilen isimlerinden Gazapizm, müzikseverlerden gelen yoğun istek üzerine Orhan Şallıel yönetimindeki 100 kişilik dev orkestra ile birlikte yeniden Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde olacak.

Türkiye'de ilk kez gerçekleşen, rap ve klasik müziği dev orkestrayla eşliğinde bir araya getiren '+1 Sunar: Gazapizm Senfoni İstanbul 2022' konseri büyük ilgi görmüş biletleri kısa sürede tükenmişti.

İlk konserde, Gazapizm hayranları ve klasik müzik dinleyicilerinin yanı sıra farklı türde müzikseverleri de bir araya getiren proje, yoğun istek üzerine 8 Ekim’de bir kez daha Maximum Uniq Açıkhava’da seyirciyle buluşacak. Dev bir orkestra ve dev bir koronun Gazapizm'in popüler şarkılarına eşlik edeceği müzik şölenin biletleri Tüm İş Bankası kartlarına yüzde 50 indirim imkanı ile satışa çıktı.