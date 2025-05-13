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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Gaye Su Akyol KüçükÇiftlik Park'ta

        Gaye Su Akyol KüçükÇiftlik Park'ta

        Alternatif müziğin enerjik, renkli, sıra dışı ve isyankâr yıldızı Gaye Su Akyol 17 Mayıs'ta KüçükÇiftlik Bahçe konserleri serisi kapsamında KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 00:09 Güncelleme: 13.05.2025 - 00:09
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        Gaye Su Akyol KüçükÇiftlik Park'ta
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        Kendine Has Sunar: KüçükÇiftlik Bahçe Serisi,2019’dan beri yerli ve yabancı bağımsız müzik sahnesinin en nev-i şahsına münhasır isimlerini sevenleriyle buluşturuyor.

        Serinin 2025 konserleri, 17 Mayıs Cumartesi akşamı Gaye Su Akyol ile başlayacak.

        Attığı her adımla müzikal ve sanatsal sınırları zorlayan, saykodelik rock’ın yıldızı Gaye Su Akyol Develerle Yaşıyorum, Hologram İmparatorluğu, İstikrarlı Hayal Hakikattir ve çok ses getiren dördüncü albümü Anadolu Ejderi’nin ardından 2023’te dört şarkının yer aldığı EP’si Feza Musiki Cemiyeti’ni dinleyicilerle buluşturdu. Sözü ve müziği kendine ait şarkılarıyla Türkiye’de olduğu kadar yurtdışında da büyük ilgi gören sanatçı, hem güçlü sesi ve romantik, derinlikli şarkı sözleriyle hem de sanatsal bir boyut kattığı sahne performanslarıyla müzik dünyasında kendine özel bir yer edindi. Şimdilerde “Consistent Fantasy is Reality” (İstikrarlı Hayal Hakikattir) adlı ilk müzikalini sevenleriyle buluşturmanın heyecanını yaşayan Gaye Su Akyol, müzikalde yer alan Hepsi Kafamda Memur Bey adlı teklisini de dinleyicilerle paylaştı.

        Konserin biletleri Biletix'te ve KüçükÇiftlik Park gişesinde satışa çıktı.

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        #Küçükçiftlik Park
        #Gaye Su Akyol
        #konser
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