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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Gaye Su Akyol'dan İş Sanat'ta Türk Sanat Müziği gecesi

        Gaye Su Akyol'dan İş Sanat'ta Türk Sanat Müziği gecesi

        Gaye Su Akyol, "Endülüs'te Raks" başlıklı konser için tamamı Türk Sanat Müziği eserlerinden oluşan bir repertuvarla önceki akşam İş Sanat'ta müzikseverlerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 00:10 Güncelleme: 07.03.2025 - 00:10
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        Gaye Su Akyol'dan Türk Sanat Müziği gecesi
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        İş Sanat’ın her sezon özel olarak tasarladığı yerli projelerden biri daha 5 Mart Çarşamba akşamı İş Kuleleri Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Gaye Su Akyol, müzik direktörlüğünü kanun sanatçısı Serkan Halili’nin üstlendiği “Endülüs’te Raks” başlıklı konser için tamamı Türk sanat müziği eserlerinden oluşan bir repertuvarı seslendirdi.

        Türk sanat müziğinin “Elbet Bir Gün Buluşacağız”, “Veda Busesi”, “Seni Andım Bu Gece” ve “Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar” gibi unutulmaz eserlerinin yer aldığı repertuvarı seslendiren Gaye Su Akyol, güçlü yorumu ile dinleyicilerden tam not aldı.

        İş Sanat’ın etkinlik programı 9 Mart Pazar günü minik kâşifleri gizemlerle dolu bir maceraya çıkaran müzikli çocuk oyunu Pat Pat Patara ile devam edecek. 10 Mart Pazartesi akşamı ücretsiz olarak düzenlenecek Parlayan Yıldızlar konserinde ise genç müzisyenlerimiz Nisan Aysever (çello) ve Deniz Acar (fagot) sahneye çıkma fırsatı yakalayacak.

        İş Sanat etkinliklerinin biletlerini, tüm Biletix satış noktalarından; öğrenci ve 65 yaş üzeri biletleri ise İş Kuleleri ana gişeden temin edebilirsiniz.

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        #İş Sanat
        #Gaye Su Akyol
        #Türk sanat müziği
        #Serkan Halili
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