Gastronomi dünyasının kalbi İstanbul’da atacak

Türkiye’de gastronomi kavramının benimsenmesi ve gelişmesi için çalışmalar yürüten TURYİD, gastronominin yüksek katma değerli etkisini turizme eklemek, restoranları, gıda ürünlerini ve mutfağı ihraç ürünleri haline getirmek, ülke ve şehirleri destinasyon markalarına dönüştürmek, geniş istihdam olanakları ile birlikte sosyal ve ekonomik yükselme sağlayabilmek için her alanda farklı çalışmalara imza atıyor. TURYİD, gastronomi dünyasının en önemli isimlerini İstanbul’da buluşturuyor.



25 Mart’a Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek “3. Global GastroEkonomi Zirvesi”nde, tüm dünyadaki sektör profesyonelleri, gastronomi meraklıları ve alanında çığır açan isimler bir araya gelecek.

BİLGİ VE DENEYİMLERİNİ PAYLAŞACAKLAR



Bu yıl “Gastronomi Her Yerdedir!” temasıyla düzenlenecek zirveye; Dünya Turizm Örgütü Turizm Pazarlaması ve İstihbarat Şefi Sandra Carvao’nun yanı sıra gastronomi dünyasının lider isimleri konuşmacı olarak yer alacak. Zirvede bilgi ve deneyimlerini paylaşacak isimlerden bazıları şöyle;



Katharina Unger; insanların daha sağlık beslenebilmeleri için alternatif protein kaynakları üzerine çalışmalar yaptı. Bu doğrultuda sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme hedefi ile 2015 yılında ‘Livin Farms’ı kurdu. Gıda ve tarımsal yenilik için tasarım alanında ekipman ve sistemler geliştirdi.

The World's 50 Best Restaurant’s (Dünyanın En İyi 50 Restoranı) tarafından Latin Amerika’nın En İyi Kadın Şefi seçildi aynı zaman da Basque Culinary Prize (Bask Aşçılık Ödülü) aldı. Buradan aldığı para ödülü ile kendi adına kurduğu ve sosyal değişim platformu özelliğine sahip FUNLEO’yu (Fundación Leo Espinosa) kurdu. Kolombiya’nın gelişimine kendini adayan Espinosa, gastronominin turizmin tanıtımından, ürünlerin ticarileştirilmesine kadar var olan alternatifler ile ülkesinin önemli kırsal kesimlerinde önemli sosyal sorumluluk çalışmalarına imza attı. Espinoza zirvede ise kızı Laura Hernández ile birlikte başarılarının sırlarını paylaşacak.

Gastronomi mirasının geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması için ulusal ve uluslararası boyutta çalışmalar yaptı. Gastronomi Şehirleri Rotasını genişleterek, ekleme yaptığı yeni şehirlerde gastronomik deneyim ve eğitim alanları oluşturdu. Ayrıca Fransız gastronomik yemeğinin UNESCO tarafından Kültürel Miras olarak tescillenmesini sağladı.Mutfak diplomasisinin en önemli isimlerinden biridir. Bir diplomasi aracı olarak gıdanın rolüne odaklandı ve buna da ‘Mutfak Diplomasisi’ adını verdi. Bu yeni kavramın, kültürler arası uzaklıkların yakınlaşması, etkileşimi ve kaynaşması için bir araç olarak kullanılması gerektiğini savundu ve bu konuda önemli araştırmalar yaptı.Dubai restoran sahnesinin hızlı büyümesi ve gelişmesinin arkasındaki fenomen isim oldu. Oteller, alışveriş merkezleri ile bağımsız restoranlar arasında bir F&B stratejisti, pazarlamacı ve seri konsept yaratıcısı olarak dikkat çekti. Orta Doğu'daki 150'den fazla restoran ve bar konseptinin geliştirilmesinden sorumlu en başarılı F&B strateji şirketlerinden biri oldu. Breg, oteller, karma yaşam ve alışveriş merkezi geliştiricileri ile çalışan F&B strateji danışmanlık ekibine de liderlik ediyor.Bill Knott; Aşçılık yaparken 1995 yılında yiyecek ve içecek dergisi Eat Soup’u kurdu. Telegraph, BBC Good Food, BA High Life yazılar yazdı. 2009’dan beri de Gannet Financial Times’da restoran eleştirmeni olarak yazılar kaleme alıyor. Uluslararası yardım kuruluşu Action Against Hunger’da (Açlığa Karşı Eylem) elçi Olan Knott, aynı zaman da The Great British Menu programında jüri olarak yer aldı.

Zirvede Bill Knott’un Londra’da konuşacağı ‘Yeni Türk Mutfağı’ başlıklı oturumda, Türk mutfağını İngilizlere sevdiren iki genç Türk şef olarak dikkatleri üzerlerine çeken Selin Kiazım ve Civan Er de katılacak. Londralılar’ın zihninde gece yemeği kebaptan öteye geçemeyen Türk mutfağını, katmerden mantıya farklı Anadolu yemekleri ile tanıştıran şefler Kiazım ve Er, başarılarının sırlarını anlatacak.

Furio Battelini; Şarap ve Zeytinyağ üretiminde en üst kalitede üretim yapan 1000 çiftçi ile birlikte tarımsal ve teknik gelişimden, ürününün toplanmasına kadar her aşamada destek üreten bir kooperatif olan Agraria Riva del Garda’nın genel müdürü. Yönettiği kooperatif, bugün dünyadaki en tanınmış zeytinyağı şirketleri arasında yer alıyor ve ürettiklerini de 30’dan fazla ülkeye ihraç ediyor.



OTURUMLARA ÜNLÜ ŞEFLER EŞLİK EDİYOR



Zirve kapsamında düzenlenecek oturumlarda yabancı konuklara Türkiye’den ünlü şefler Mehmet Gürs, Ebru Baybara Demir’in yanı sıra The World 50 Best Restaurant’s Akademi üyesi Cemre Narin, şarap uzmanı Mehmet Yalçın, akademisyen Anna Maria Beylunioğlu ve İşletmeci Sahir Erozan gibi isimler eşlik edecek. “Gelişen F&B Sektörü ile Değişen Gayrimenkul Dünyasında Yeni İş Birlikleri” başlıklı oturumda ise Jonathan Dougty ile TURYİD Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Big Chefs Kurucusu Gamze Cizreli büyüyen restoran endüstrisini konuşacak.

"TRAKYA'NIN EŞSİZ SOFRASI KEŞFEDİLECEK"



Zirvede gastronominin yeni rotalarından biri olan Trakya bölgesi de ‘Trakya Gastronomisi’ başlığıyla ele alınacak. Bakir toprakları ile İstanbul’un yanı başında yeni bir destinasyon alanı olarak dikkat çeken ve mutfak kültürünün yanı sıra peynirleri, tarımı, hayvancılığı, bağları, şarapçılığı, üç denize açılan kıyıları, iki komşu ülkeye açılan kapıları ile Trakya adeta yeniden keşfedilecek. Zirve kapsamında ayrıca Trakya mutfağını yaratan kültürler kuşağını anlamayı, tanıtmayı ve ona hak ettiği saygıyı göstermeyi amaçlayan uzun soluklu araştırmalar yapıldı. Uzmanlar tarafından bölgede yapılan ve Türkiye’de bu alanda bir ilk olan geniş kapsamlı saha çalışması sonucunda hazırlanan ‘Rota Trakya’ kitapçığı da zirvede katılımcılarla buluşturulacak.