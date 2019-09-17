GastroAntep'i 1 milyon kişi ziyaret etti

Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) sona erdi. Festival yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi gördü. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Anadolu’nun, bölgenin ve Gaziantepimizin farkını tüm dünyaya anlatmayı kendimize görev tayin ettik" dedi...

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Yaratıcı Şehirler Ağı'na (UCCN) dahil 116 kent arasında Türkiye'yi temsil eden ilk şehir unvanına sahip Gaziantep'te, 12-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen GastroANTEP, yaklaşık 1 milyon kişiyi ağırladı.

ÜNLÜ ŞEFLER YERİNİ ALDI

3 gün süren festivalde ünlü şefler de yerini aldı. Ali Ronay, Rafet İnce, Arda Türkmen, Ömür Akkor, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu gibi 64 Türk şefin yanı sıra, 9’u Michelin Yıldızlı olmak üzere 13 ülkeden Eduard Xatruch Cerro ve Paco Torreblanca gibi 21 yabancı şef, festivalin konuğu oldu. Tanınmış gurmelerin Gaziantep mutfağını konuştuğu festivalde biber ve fıstık hasatları da dikkat çekti.

"DÜNYAYA ANLATACAĞIZ"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, festivale ilişkin değerlendirmesinde yerelden evrensele, gelenekten geleceğe Anadolu'nun, bölgenin ve Gaziantep'in farkını tüm dünyaya anlatmayı kendilerine görev tayin ettiklerini belirtildi.

Festivalde Edis gibi ünlü şarkıcılar da sahne aldı.

Gaziantep'in dünyanın lezzet başkenti olduğunu ispatlamak için uluslararası boyutu çok önemsediklerini, San Sebastian'da, Lyon'da, Paris'te, Londra'daki profesyonelleri ikinci defa gazi kentte ağırladıklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti: "Akademisyenleri, bu işin eğitimini alan öğrencileri, çocukları, engellileri, esnafı ve tüm halkımızı Gaziantep'imizde gastronomi uzmanlarıyla buluşturduk. Olağanüstü bir başarıyla, geçtiğimiz yıl 250 bin olan ziyaretçi sayımızı bu yıl 4'e katlayarak, festivalimizde yaklaşık 1 milyon kişiyi ağırladık. Önümüzdeki yıl 2 milyon ziyaretçiyi şehrimizde misafir etmeyi hedefliyoruz.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, biber hasadında.

"SOFRAMIZ BİRLEŞTİRİYOR"

Bölgede ve şehrimizde büyük bir lezzetin yanı sıra muazzam bir tarih ve medeniyet var. Beş antik kenti, Osmanlı'yı, Selçuklu'yu, Hitit'i, Roma'yı, İslam medeniyetini görmek istiyorsanız buraya gelin. Güneşten, topraktan ve tarihten gelen lezzetleri tatmak istiyorsanız buraya gelin. Bizim soframız birleştiriyor, paylaştırıyor, kardeşliği arttırıyor. İnanıyorum ki biz sofrayla dünya barışını tesis edeceğiz. Anadolu'yu yeme-içme turizminde, gurme turizminde ve kültürel turizmde hak ettiği noktaya mutlaka taşıyacağız."

Başkan Şahin'in festivalde paramotor üzerindeki görüntüsü renkli anlar yaşattı.