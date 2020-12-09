Gassallar anlattı! Hayatını kaybeden 'Kovid'li nasıl defnediliyor!

Adapazarı Yorgalar Mezarlığı’nda bulunan gasilhanede görev yapan gassallar, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri için uyguladıkları işlemleri anlattı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde 10 yıldır görev yapan baş gassal Yusuf Pırıldar, bulundukları yeri sürekli dezenfekte ettiklerini ve kendileri için gereken önlemleri aldıklarını söyledi.
ÖZEL KIYAFET, MASKE VE SİPERLİK KULLANIYORUZ
DHA'da yer alan habere göre Covid-19 nedeniyle ölenler için aynı işlemlerin yapıldığını ifade eden Pırıldar, “Öncelikli olarak çalıştığımız yer sürekli dezenfekte edilmektedir.
Cenazelerimiz içeriye alınırken eldiven, maske, tulum başta olmak üzere bütün tedbirlere uyuyoruz. İçeriye girdikten sonra hat safhada önlem alıyoruz. Özel kıyafet, maske ve siperlikle beraber hizmet veriyoruz.
"GUSÜL EDİLEREK KEFENLENİYOR"
Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin cenazelerine, diğer cenazelere yapılan hizmetin aynısını uyguluyoruz. Gusül ediliyor, kefenleniyor ve sonra da yolcu ediliyor.
Eğer cenaze yakınları mezarlıkta cenaze namazı kılmak isterlerse cenaze teslim ediliyor. Fakat istedikleri takdirde biz burada cemaati toplayarak cenaze namazı da kıldırabiliyoruz” dedi.
"CENAZEYİ KORUMA KILIFIYLA KEFENLİYORUZ"
Beş yıldır gassal olarak çalışan Nagihan İkiz, “Giyeceğimiz koruma kıyafetlerini, eldivenleri ve siperlikleri de kontrol ediyoruz. Cenazemiz geldikten sonra biz koruma kıyafetlerimizi giyerek cenazeyi içeri alıyoruz ve hizmetimize başlıyoruz.
Bu hizmetle dışarıya Covid-19’dan kaynaklı zarar vermemek için onları kefene benzeyen koruma kılıflarıyla birlikte kefenliyoruz. Yani diğer cenazelere de Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin cenazelerine de aynı hizmet uygulanıyor. Hizmette eksiğimiz olmuyor. Sadece biraz daha tedbir ve korumaya alarak yolcu ediyoruz” diye konuştu.
KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞ
Koronavirüse yakalanan İkiz, “Yaklaşık 20 gün önce pozitif oldum. Mart ayından bu yana Covid-19 cenazesi yıkıyorum. Cenazeden değil toplu bir ortamda bulunduğum için bu virüse yakalandığımı düşünüyorum. Tabii ki diğer insanlar gibi nereden bulaştığını bilmiyoruz. 2 günlük izin süremde bana bulaştı. Evimde gerekli önlemleri alarak geçirdiğim süreç sonrasında negatife dönerek işime geri döndüm” dedi.
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