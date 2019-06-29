29 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 18.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İşten çıkan Suriyeli bir genç, evine doğru yürümeye başladı. Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Bulvarı üzerinde bulunan boş bir arazide önü biri pompalı tüfekli yüzü maskeli iki kişi tarafından kesildi.
DHA'nın haberine göre, Suriyeli gencin parasını ve cep telefonunu isteyen gaspçılar, gencin direnmesi üzerine pompalı tüfekle tehdit etti. Silah zoruyla gencin üzerinde bulunan telefonu alan gaspçılar, olay yerinden kaçmak istedi. Ancak bu sırada Suriyeli genç, bir anlık dalgınlıktan yararlanarak gaspçının elindeki pompalı tüfeği aldı. Koşarak kaçmaya başlayan genç ile iki gaspçı arasında kovalamaca yaşandı.
ARKASINDAN TUTARAK YERE DÜŞÜRDÜ
Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında gerçekleşen kovalamaca, Esentepe Mahallesi'nde sona erdi. Gaspçılardan biri, Suriyeli gence yetişti. Arkasından tutarak yere düşürdü. Elindeki pompalı tüfekle birlikte yere düşen genç, ayağından hafif şekilde yaralandı. Gaspçı ise, yere düşen pompalı tüfeği alarak, olayın yaşandığı boş araziye doğru kaçtı. Arkadaşıyla beraber izini kaybettirdi. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
YÜZÜNDEKİ MASKEYİ YARIYA KADAR AÇINCA YAKAYI ELE VERDİ
Çevredeki vatandaşlar Suriyeli gencin yardımına koştu. Bilgilendirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis, bilgisine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Suriyeli genç ile gaspçılar arasında yaşanan kovalamaca da, yere düşen pompalı tüfeği alarak kaçan gaspçının kimliğini tespit etti.
Kovalamaca sırasında yüzündeki maskeyi yarıya kadar açan gaspçının kimliğinin tespit edilmesinden sonra saklandığı yeri de tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Bir akrabasına ait bir evde saklandığı tespit edilen gaspçı diğer arkadaşıyla birlikte polisin operasyonuyla yakalandı. Operasyon sırasında suç aleti pompalı tüfek ve gasp ettikleri cep telefonu da ele geçirildi.
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