Garip bir cinayet! Selamını almadı diye bıçakla dehşet saçtı - Haberler

Adana'da, Hamit Tezcan'ı (29) restoranın önünde başından ve kalbinden bıçaklayıp öldüren Abdülkadir Ay (22) tutuklandı. Ay'ın ifadesinde, Tezcan'ı selamını almadığı için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Akılalmaz cinayet, geçen hafta cuma günü Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, akrabasıyla restorana giden Abdülkadir Ay ile burada bulunan arkadaşı Muhsin Uluca ve beraberindeki Hamit Tezcan ve Şahin Sinar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Ay, restoran önünde Tezcan'ı kalbinden ve başından, Şahin Sinar'ı ise karnından bıçakladı. Ağır yaralanan Tezcan ve Sinar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tezcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro ekipleri, olayın ardından Abdülkadir Ay'ı kısa sürede yakaladı.

Abdülkadir Ay'ın emniyetteki ifadesinde, arkadaşı Muhsin Uluca ve beraberindekilere selam verdiğini, bu sırada cep telefonuyla oynayan Hamit Tezcan'ın selamını almayınca tepki gösterdiğini, çıkan kavgada da bıçakladığını söylediği belirtildi.

AA'nın haberine göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Abdulkadir Ay tutuklandı, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.