Gardıropta yakayı eleverdi
Kayseri'de hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan bir kişi gardıropta saklanırken yakalandı
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Kayseri'de, 'silahla yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan M.S. (29), saklandığı evde gardıropta yakalandı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'silahla yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan M.S.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
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Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Firari hükümlü, saklandığı evde gardırobun içinde yakalandı.
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Gözaltına alınan M.S., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.