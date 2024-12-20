Garanti BBVA faizsiz esnaf kredisi kampanyası: Garanti 0 faizli 50 bin TL başvuru nasıl yapılır?

Garanti BBVA faizsiz esnaf kredisi kampanyası: Garanti 0 faizli 50 bin TL başvuru nasıl yapılır?

Garanti BBVA kampanyasına göre esnaflar, 25 bin liraya kadar faizsiz kredi ve 25 bin liraya kadar faizsiz taksitli nakit avans seçeneklerinden yararlanılabiliyor. Peki, Garanti BBVA faizsiz kredi başvurusu nereden yapılır? İşte, detaylar...

REKLAM advertisement1 GARANTİ BBVA FAİZSİZ KREDİ NASIL ALINIR? Bankacılık hizmeti almak isteyenler Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirdikten sonra "Müşterimiz Olun" adımlarını tamamlayarak, banka hesabı açabilir ardından faizsiz kredi için başvuru yapabilir.