BBVA'nın açılımı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria olarak bilinmektedir. Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi olan banka, 2019 yılından itibaren Garanti BBVA markasını kullanmaya başladı. Garanti BBVA müşterileri banka çalışma saatlerini merak ediyorlar. Sabah erkenden işlerini halletmek isteyenler Garanti BBVA saat kaçta açılıyor? Sorusunun yanıtını ararken Garanti BBVA saat kaçta kapanıyor? Sorusunun yanıtını da bankadaki işlerini yetişmek için koşuşturan vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
GARANTİ BBVA MESAİ SAATLERİ
Garanti BBVA çalışma saatleri 09:00-12:30/13:30-17:00 arasındadır. Müşteriler mesai bitiminden sonra banka ATM’lerinden 24 saat boyunca yararlanabildiği gibi telefon bankacılığı ile hizmet alabilirler.
Garanti BBVA Çalışma Saatleri Corona
Ülkemizde koronavirüs tedbirleri kapsamında kurum ve kuruluşların çalışma saatleri değişebilmektedir. Garanti çalışma saatleri 2020 yılında da değişmemiştir. Garanti BBVA hala 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Garanti BBVA Öğle Saati
Garanti öğle arası 12:30-13:30 olarak belirlenmiştir. Banka bu saat aralığında bir saat yemek molası vermektedir.
Garanti BBVA Hafta Sonu Açık Mı?
Garanti BBVA bankası hafta sonu açık değildir. Banka şubeleri kapalıdır. Hizmete ATM, internet şubesi ve telefon bankacılığı ile devam etmektedir.
Garanti BBVA Resmi Tatil Günleri
Her banka gibi Garanti BBVA bankası da resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir. Resmi tatil bitimi ile normal mesai saatlerinde çalışmaya devam ederler.
Garanti BBVA İletişim Bilgileri
Şirket Unvanı: T. Garanti Bankası A.Ş.
Sorumlu Kişi: T. Garanti Bankası A.Ş. Üst Yönetimi
Merkezinin Bulunduğu Yer: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Beşiktaş 34340 İstanbul
Garanti BBVA WhatsApp Chatbot Telefon No: 444 0 333
Müşteri İletişim Merkezi Telefon No: 444 0 333
Genel Müdürlük Telefon No: 0212 318 18 18
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