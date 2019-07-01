Gannuşi: İstanbul seçimleri Türkiye demokrasisinin ispatı

01 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, İstanbul'da gerçekleştirilen belediye seçimlerinin sonuçlarında iktidardaki Adalet ve Kalkınma (AK) Partisi'nin kaybetmesinin Türkiye'deki demokrasinin ispatı olduğunu söyledi.
AA'nın haberine göre ülkedeki bir ulusal kanalda konuşan Gannuşi, 2011 yılında Zeynel Abidin bin Ali yönetimini sonlandıran devrimin ardından, Türkiye'nin Tunus'un en büyük destekçileri arasında yer aldığını hatırlattı.
Gannuşi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti'nin kaybetmesini "Tunus'taki bazı grupların siyasal İslam'ın sonu şeklinde yorumlamaları"nı "izahı mümkün olmayan bir şamata" şeklinde değerlendirdi.
Nahda Hareketi Lideri, "Tunus lehçesinde şamata diye bir laf vardır. Tunus'taki bazı insanlar da bu mantık ve böylesine bir abartı içinde yaşıyorlar. Eğer ki bir belediyeyi kaybetse tüm iktidarı kaybetmiş gibi davranıyorlar. İslami eğilimli bir parti Honolulu'da bir belediyeyi kaybetse, 'siyasal İslam'ın sonu' yorumu yapmaya başlıyorlar." ifadelerini kullandı.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybetmesinin Türk demokrasisinin kanıtı olduğuna işaret eden Gannuşi, şöyle devam etti:
"İktidardaki parti (AK Parti) muhalefetin karşısında seçimi kaybediyor. Bu Türkiye'deki demokrasinin en büyük ispatıdır. Bu durum, Erdoğan'ın bir diktatör değil, demokratik bir lider olduğunu gösteriyor."
Gannuşi, bölgedeki ülkelerin hiçbirinde, iktidardaki partinin başkentin büyükşehir belediyesini kaybedeceği nitelikte "demokratik bir seçim yapılmadığını" vurgulayarak, seçimlerin değerlendirilmesinde, AK Parti'nin İstanbul'daki ilçelerin büyük bir çoğunluğunu kazandığını göz önüne almak gerektiğini dile getirdi.
Tunus'taki sol görüşlü muhaliflere seslenen Nahda Hareketi Lideri, içerideki muhalefetlerini dışarıya taşımamaları tavsiyesinde bulundu.
Türkiye'nin Tunus'a desteğinden övgüyle söz eden Gannuşi, sözlerini şöyle tamamladı:
"Türkiye devrimde bizim yanımızda yer aldı. Ülkemize yardımda bulundu, büyük krediler sağladı. Türkiye bizim için dost bir ülke. Neden içerideki muhalefeti dışarıya beslemeye çalışıyoruz? Dünya genelinde yükseliş yaşayan İslami harekete neden Tunus düşman olsun? Bizler dünyada sol harekete düşman değiliz. Tunus'ta bizim solcularla sorunlarımız olsa bile bu itirazımızı uluslararası sola taşımayız."
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