Ganalı doktor adayı, horon oynadığı videolarıyla Karadeniz kültürünü tanıtıyor

Abdulai, videolarının beğenildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ben de şaşırdım, yurt dışından bile yazanlar oluyor. Her gün takipçim arttıkça ben de şaşırıyorum. 4 yıldır aynı işi yapıyordum ama videolar çok ilgi gördü. Afrika'dan geldim, böyle bir kültür öğrendim, oynuyorum, insanlar şaşırıyor. Bir de iyi horoncuyum tabii. Kıskananlar da oluyor ama çoğu beğeniyor. Kendi sayfamda bir video paylaştım ve iki günde 1 milyon izlenme aldı. Mutlu oldum, kültürü yaşatmaya çalışıyorum. Artık biz de Laz olduk. Kültürü sevdik, böyle yaşatmaya çalışıyoruz."