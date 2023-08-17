Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Ganalı doktor adayı, horon oynadığı videolarıyla Karadeniz kültürünü tanıtıyor

        Ganalı doktor adayı, horon oynadığı videolarıyla Karadeniz kültürünü tanıtıyor

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Yahaya Abdulai, Karadeniz yöresine özgü horon oynadığı, atma türkü söylediği videoları sosyal medya hesaplarından paylaşarak Karadeniz kültürünü tanıtıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ganalı Yahaya Abdulai, 2018'de kazandığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi'nde öğrenim görmek için Rize'ye geldi. RTEÜ ve Rize Uluslararası Öğrenci Derneği'nin katkılarıyla Türkçe öğrenen Abdulai, kendi kültürünü tanıtırken bölge kültürünü de öğrenmek için çeşitli fuarlara katıldı.

        • 2

          Türkiye'ye alışan Abdulai, tatillerde ülkesine dönmeyerek Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma kapsamında okul ihtiyaçlarını karşılamak için Çamlıhemşin ilçesindeki bir turizm tesisinde çalışmaya başladı. 25 yaşındaki Abdulai, burada yöre kültürünün en önemli parçası olan horonu ve bölgenin bazı atma türkülerini öğrendi.

        • 3

          Yaklaşık bir yıl önce tesise gelen turistlere horon öğretecek görevlinin gelmemesi üzerine Abdulai, tesis işletmecisinin cesaretlendirmesiyle bu görevi üstlendi. O günden itibaren bölgeyi ziyaret eden turistlere horon oynatan, atma türkü söyleyen Abdulai, videolarını çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşmaya başladı. Büyük beğeni gören Abdulai'nin videoları, bazı sosyal medya platformlarında 1 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı.

        • 4

          Rize'ye gelen bazı turistler, sosyal medyadan tanıdıkları Abdulai'yi ziyaret ediyor. Yahaya Abdulai, gazetecilere, yaz aylarını çalışarak Rize'de geçirdiğini söyledi. Otelde çalıştığını ve izleyerek horon oynamayı ve atma türkü söylemeyi öğrendiğini belirten Abdulai, horon oynadığı videoları 5-6 aydır sosyal medyada paylaştığını aktardı.

        • 5

          Abdulai, videolarının beğenildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

          "Ben de şaşırdım, yurt dışından bile yazanlar oluyor. Her gün takipçim arttıkça ben de şaşırıyorum. 4 yıldır aynı işi yapıyordum ama videolar çok ilgi gördü. Afrika'dan geldim, böyle bir kültür öğrendim, oynuyorum, insanlar şaşırıyor. Bir de iyi horoncuyum tabii. Kıskananlar da oluyor ama çoğu beğeniyor. Kendi sayfamda bir video paylaştım ve iki günde 1 milyon izlenme aldı. Mutlu oldum, kültürü yaşatmaya çalışıyorum. Artık biz de Laz olduk. Kültürü sevdik, böyle yaşatmaya çalışıyoruz."

        • 6

          "YAHAYA BİZİM MANEVİ EVLADIMIZ OLDU ARTIK"

          Otel işletmecisi Hatice Kaptan, Abdulai ile Türkiye'ye geldiği yıl tanıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

          "Bizimle çalışmaya başladı ve çok çabuk kültürümüzü öğrendi. Horonlara önce oyuncu olarak girdi ama sonra oyun vurmaya, oynatmaya başladı. Çok çabuk algılayan, çok çabuk öğrenen biri.

        • 7

          Atma türkülerimizi de çok çabuk öğrendi. Burada bunları yapa yapa bir anda sosyal medyanın da etkisiyle fenomen oldu. Kışları da başka etkinliklere katılarak daha da tanınır hale geldi. Yahaya bizim manevi evladımız oldu artık. O artık Laz oldu, Laz uşağı oldu."

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak!
        Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak!
        Bitkisel tehlike!
        Bitkisel tehlike!
        Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a tepki
        Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a tepki
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Sıcak havalarda pencereyi açarak uyuyanlara uyarı!
        Sıcak havalarda pencereyi açarak uyuyanlara uyarı!
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Komşusuna sattığı aracı taklit anahtarla çaldı!
        Komşusuna sattığı aracı taklit anahtarla çaldı!
        İşsizlik oranı yüzde 9,7 oldu
        İşsizlik oranı yüzde 9,7 oldu
        "Marmara'ya kıyısı olan tüm iller depremden etkilenir"
        "Marmara'ya kıyısı olan tüm iller depremden etkilenir"
        ATM fazla para verdi, kuyruk oluştu!
        ATM fazla para verdi, kuyruk oluştu!
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Dünyanın en önemli müzelerinden birinde birçok eser kayboldu!
        Dünyanın en önemli müzelerinden birinde birçok eser kayboldu!
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme değerlendirmesi
        Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme değerlendirmesi
        Habertürk Anasayfa