Bu iddia çok tartışılır

Türkiye’yi yasa boğan 17 yaşındaki Gamze Açar’ın şüpheli ölümüyle ilgili canlı yayına bağlanan anne Sevinç Oflaz, kızının ölümüyle ilgili çok üzgün olduğunu, yapan kişilerin en ağır şekilde cezalandırılması istediğini söyledi.

Kızının hayat dolu birisi olduğunu belirten anne Oflaz, herhangi bir kötü alışkanlığının olmadığını ifade etti. Kızının iş görüşmesine gideceğinden haberi olmadığını söyleyen Sevinç Oflaz, “Bana destek olmak için işe girmek istiyordu.” dedi. Genç kızın dayısı Hasan Oflaz ise 5 kişinin otele giriş yaptığını, bu sırada güvenliğin işini yapmadığı için onların da bu olaydan sorumlu olduğunu ifade ederken, otel yöneticisinin de tutuklanması gerektiğini söyledi.

17 YAŞINDAKİ GAMZE AÇAR'IN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KAN DONDURAN İDDİA!



Olayın olduğu otelde daha önceden çalıştığını belirten bir izleyici ise iddiaları doğrular nitelikte ifadeler kullandı. Yayına bağlanan görgü tanığı, sosyal medyadan bu işi görüp başvuru yaptığını, kabul edilince de orada çalışmaya başladığını söyledi. Çalıştığı dönemde otelde genç kızlara fuhuş yaptırıldığını ve hoş olmayan davranışları gördüğü için de ayrıldığını söyledi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü, çıkarıldıkları mahkemece “cinsel saldırı” ve “kasten öldürme” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



OTEL YÖNETİCİSİ CANLI YAYINDA AÇIKLAMA YAPTI!



Gamze'nin şüpheli ölümünde otel yöneticisi Serkan Bey, canlı yayında açıklamalarda bulundu. İddialara yanıt veren Serkan Bey, gözaltına alınan kişilerin otel personeli olmadığını söylerken, zanlılardan birinin otelde konaklayan pazarlama grubundan biri olduğunu söyledi. Otel yöneticisi, Gamze Açar'ın annesi ve dayısıyla da yüzleşti.

OTEL YÖNETCİSİNİN AÇIKLAMALARI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN