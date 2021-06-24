Gamze'nin katiliyle ilgili çarpıcı tespit!

Olay, 15 Nisan 2020'de meydana geldi. Savaş Dalançıkar, Fındıklı AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gamze Pala'yı, aşkına karşılık vermediği gerekçesiyle, resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı öğretmenevinde, belinden çıkardığı tabancayla sırtından vurdu, ardından da boğazını bıçakla kesip öldürdü.

DHA'nın haberine göre, kanlar içinde yere yığılan Pala'nın başında bekleyen Dalançıkar, ihbar üzerine adrese gelen polis tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Tutuklanan Dalançıkar hakkında `tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Rize Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı.

Katil zanlısı Savaş Dalançıkar, davanın görülen 4´üncü duruşmasına tutuklu bulunduğu Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Gamze Pala'nın ailesi ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, Adli Tıp Kurumu'ndan talep edilen rapor okundu. Hakkında, cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin düzenlenen rapor sorulan Savaş Dalançıkar `bilmiyorum´ yanıtını verdi.

Sanık avukatı Ali Sürmen rapora itiraz ederek, "Müvekkilim halihazırda akıl sağlığına ilişkin birtakım ilaçlar kullandığından, bu rapor esnasında ilaçların etkisi altındadır. Bu haliyle verilen rapor yetersizdir, yeniden ATK raporu aldırılsın" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının ATK raporuna ilişkin itirazlarını reddedip Savaş Dalançıkar'ın tutukluk halinin devamına, akıl ruh sağlığıyla ilgili raporun aslının 4´üncü ATK İhtisas Kurulu´ndan dönüşünün beklenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.