"O KÜÇÜK MELEĞİN YAŞAMINI TEHLİKEYE ATMAYIN"



Kızın Aylin Mavi adını verecek olan Erçel, bir takipçisinin, "Duyduğum şey ne kadar doğru bilemem ama bebeğinize annenizin ismini vermek istiyormuşsunuz. Annenizi yaşatmanız çok güzel bir davranış ama bence doğru değil çünkü isimlerin enerjileri vardır. Günümüzde de bunun birçok örneği var. Annenizin hastalığı bebeğinizde devam edebilir. Lütfen o küçük meleğin yaşamını bu kadar tehlikeye atmayın" yorumuna yanıt verdi.