A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 1-1 sona eren Galler maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Çok zorlu bir maç geçti. Beklentimizin dışında bir şey geçmedi. Galler kendi tarihinde, burada zorlu bir rakip olduğunu gösterdi bir kez daha. Kesinlikle ilk yarıda daha fazlasını yapabilirdik ama mutluluk verici tarafı şu ikinci yarıda reaksiyon gösterdik. Bu konuda, reaksiyon gösterdiğimiz için mutluyum. Özellikle etrafımızdaki bütün çalışanlar, bizi destekleyenler ve futbolcular için çok mutluyum ve gururluyum çünkü lider olarak tamamladık grubu."

"BU BAYRAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"