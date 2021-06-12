Galler ile İsviçre, EURO 2020'nin ikinci gününde Bakü'de Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı düşük tempoda İsviçre baskısı altında geçilirken Embolo ikinci yarıda zaman zaman patlayıcı gücüyle Galler savunmasını yıprattı. 49. dakikada Shaqiri'nin ortasında Galler savunmasının yerleşim hatasını affetmeyen Embolo İsviçre'yi 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. Golü yedikten sonra nispeten toparlanan ve oyunu rakip kale önüne yıkmaya çalışan Galler üst üste kenar akınlarıyla gol aradı. 74. dakikada gerçekleşen duran top organizasyonunun ardından yapılan ortaya iyi bir vuruş yapan Moore skora dengeyi getirdi. 85. dakikada Gavranovic, oyuna girer girmez golünü attı ancak İsviçre'nin golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İsviçre ile Galler puanları paylaştı. Bu sonucun ardından İtalya, A Grubu'nda ilk fikstürü 3 puanla lider tamamlarken Galler ile İsviçre birer puanla 2 ve 3. sırayı aldı. İtalya'ya 3-0 kaybeden A Milli Takımımız ise son sırada bulunuyor.
GALLER - İSVİÇRE MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!