Galler ile İsviçre, EURO 2020'nin ikinci gününde Bakü'de Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı düşük tempoda İsviçre baskısı altında geçilirken Embolo ikinci yarıda zaman zaman patlayıcı gücüyle Galler savunmasını yıprattı. 49. dakikada Shaqiri'nin ortasında Galler savunmasının yerleşim hatasını affetmeyen Embolo İsviçre'yi 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. Golü yedikten sonra nispeten toparlanan ve oyunu rakip kale önüne yıkmaya çalışan Galler üst üste kenar akınlarıyla gol aradı. 74. dakikada gerçekleşen duran top organizasyonunun ardından yapılan ortaya iyi bir vuruş yapan Moore skora dengeyi getirdi. 85. dakikada Gavranovic, oyuna girer girmez golünü attı ancak İsviçre'nin golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İsviçre ile Galler puanları paylaştı. Bu sonucun ardından İtalya, A Grubu'nda ilk fikstürü 3 puanla lider tamamlarken Galler ile İsviçre birer puanla 2 ve 3. sırayı aldı. İtalya'ya 3-0 kaybeden A Milli Takımımız ise son sırada bulunuyor.

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