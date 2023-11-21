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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Galler: 1 - Türkiye: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Galler: 1 - Türkiye: 1 | MAÇ SONUCU

        A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki son maçında Galler ile 1-1 berabere kaldı. Vincenzo Montella yönetiminde ayağa kalkan ve Almanya biletini cebine koyan A Milli Takımımız, tarihinde ilk kez grup aşamasını lider tamamladı. Türkiye'nin golü 70. dakikada penaltı vuruşundan Yusuf Yazıcı'dan geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 21:33 Güncelleme: 22.11.2023 - 00:53
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        A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında deplasmanda Galler ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

        Ay-yıldızlılar tarihinde ilk kez grup aşamasını ilk sırada bitirdi ve bir turnuvaya grup lideri olarak katılmaya hak kazandı.

        Milli Takım'da gol 70. dakikada penaltı vuruşuyla Yusuf Yazıcı'dan geldi. Galler'in golünü ise 7. dakikada Williams attı.

        Türkiye, tarihinde 5 kez Avrupa Şampiyonası ve 2 kez Dünya Kupası'nda yer aldı. Ay-yıldızlı ekip bu 7 turnuvaya da grup aşamasından lider olarak katılamamıştı.

        UĞURCAN ÇAKIR OYUNA DEVAM EDEMEDİ

        A Milli Takım'ın, Galler ile oynadığı maçta bir sakatlık yaşandı. Milli Takım'ın file bekçisi Uğurcan Çakır sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

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        Milli Takım'da Uğurcan Çakır yerine 32. dakikada Altay Bayındır oyuna dahil oldu.

        BAKAN OSMAN AŞKIN BAK, KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN İZLEDİ

        A Milli Takım'ın Galler ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.

        Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.

        TÜRK TARAFTARLAR MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

        Galler ile deplasmanda oynanan karşılaşmada Türk taraftarlar da tribündeki yerini aldı.

        Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen Türk taraftarlar, Cardiff City Stadı'nda kendilerine ayrılan yerden ay-yıldızlı ekibe destek verdi. Bazı Türk taraftarların Galli taraftarların arasında da karşılaşmayı izlediği görüldü.

        Kapasitesi 33 bin kişilik olan Cardiff City Stadı'nın tamamına yakını doldu.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        4. dakikada Galler etkili geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun geri pasında topu kapan Broadhead, sol taraftan ceza yayı önüne gelip plase bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

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        7. dakikada Galler öne geçti. Wilson'ın pasında sol kanatta topla buluşan Neco Williams, Ferdi'den sıyrılıp çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun uzak köşeye plasesinde, meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-0.

        42. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan yaptığı ortada ön direkte yükselen Yusuf Yazıcı kafayla topu arka bölüme aktardı. Kale sahası önündeki Kerem Aktürkoğlu'nun topu düzeltip vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

        43. dakikada Roberts'ın uzun mesafeli taç atışında ceza sahası içinde topu kontrol eden Johnson'ın çaprazdan dönerek vuruşunda, kaleci Altay iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

        Mücadelenin ilk yarısı, Galler'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

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