Danimarka, EURO 2020 son 16 turunda Galler'i 4-0 yenerek çeyrek finale yükselen ilk takım oldu. Maça hızlı başlayan Danimarka oyunu da rakip yarı sahaya yıkarken Kasper Dolberg, Ajax'ta top koşturduğu yıllardan alışık olduğu Amsterdam Arena'da 27. dakikada skoru 1-0'a getirdi. İlk yarıda başka gol olmadı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan taraf yine Danimarka oldu. 48. dakikada bir kez daha sahne alan Dolberg farkı 2'ye çıkardı. Mücadelede dakikalar 88'i gösterdiğinde bu ke Joakim Maehle, Danimarka'da gol bulan oyuncu oldu ve skor 3-0'a geldi. Galler'de Harry Wilson 90'da kırmızı kart gördü. 90+4'te Braithwaite farkı 4'e çıkardı.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Danimarka çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.