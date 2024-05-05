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        Haberler Dünya Gallant, esir takası mutabakat taslağını destekledi

        İsrail Savunma Bakanı Gallant, Mısır'da hazırlanan karşılıklı esir takası mutabakat taslağını destekledi

        İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Savaş Kabinesi'ndeki oturumda, Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası mutabakat taslağını savundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 23:18 Güncelleme: 05.05.2024 - 23:18
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        Gallant, esir takası mutabakat taslağını destekledi
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        İsrail devlet televizyonu KAN'a göre Gallant, yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası mutabakatının onaylandığı Savaş Kabinesi toplantısında kabine üyelerinin önünde Başbakan Binyamin Netanyahu'ya bakarak mutabakat lehinde sözler söyledi.

        Konuşmasında esir takası müzakere mutabakatını savunan Gallant, Gazze'deki İsrailli esirlerin eve getirilmesi için mutabakata varılması gerektiğini ifade etti.

        Savaş Kabinesi'nin tüm üyeleri tarafından desteklendiği bildirilen taslak, Netanyahu'nun çekincelerine rağmen onaylanmıştı.

        Savaş Kabinesi toplantısının ardından yapılan genişletilmiş kabine toplantısında muhtemel bir sızmanın müzakerelere zarar verebileceği endişeyle taslağı kabine üyelerine sunmama kararı alınmıştı.

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        - Kahire'deki esir takası görüşmeleri

        Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası mutabakatı, Kahire'de görüşülüyor. İsrail, Hamas'ın ateşkes teklifine yanıt vermeden Kahire'ye heyet göndermeyeceğini ve savaşı bitirmeyi kabul etmediğini açıklıyor.

        Başta Netanyahu olmak üzere İsrail'deki üst düzey isimler, Gazze Şeridi'nin güneyinde en az bir kez zorla yerinden edilmiş, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen yineliyor.

        Hamas ise imzalanacak esir takası anlaşmasında Gazze'deki savaşın sona ereceği kalıcı ateşkes konusunda güvence talep ediyor.

        İsrail makamlarına göre Gazze Şeridi'nde bazıları hayatta, bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esirlerin sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu. İsrailli esirlerin yakınları ve onların destekçileri, Refah'a düzenlenecek saldırının "esirlerin hayatını hiçe saymak anlamına geldiği" uyarısı yapıyor.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 bini aşkın Filistinli öldü. Gazze Şeridi'ndeki insani felaket ve yıkım karşısında İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda "soykırım" suçlamasıyla yargılanıyor.

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