Galatasaray’ın yeni transferi Yusuf Demir hakkında merak edilenler!

Galatasaray’ın yeni transferi Yusuf Demir kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yusuf Demir yerli statüsünde oynayacak mı?

Galatasaray'ın yaptığı yeni transferlerden olan Yusuf Demir hakkında yerli, yabancı tartışması sürüyor. Peki, Galatasaray’ın yeni transferi Yusuf Demir kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yusuf Demir yerli statüsünde oynayacak mı? İşte konu hakkında merak edilen soruların yanıtları... YUSUF DEMİR KİMDİR? 2 Haziran 2003 yılında Avusturya'da dünyaya gelen Yusuf Demir, aslen Trabzonludur. On numara mevkiinde görev alan Demir, Türk asıllıdır. 9 Temmuz 2021'de 500 bin Euro karşılığında 1 sezon için Barcelona'ya kiralanan başarılı ismin, 10 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Athletic Bilbao deplasmanında 62. dakikada oyuna dahil olarak Messi'den sonra Barcelona formasıyla La Liga'da forma giyen en genç oyuncu olan Yusuf Demir, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a transfer edilmiştir.

YUSUF DEMİR YERLİ STATÜSÜNDE OYNAYACAK MI? Milli takım tercihini Avusturya'da kullanan ve 4 kez Avusturya Milli Takımı forması giyen Demir için Galatasaray'ın, TFF'ye başvuruda bulunacağı ve hem anne hem de baba tarafından Türk olan oyuncunun yerli statüsünde oynamasını isteyeceği iddia edildi.