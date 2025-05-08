Galatasaray'da şampiyonluğun formülü: İskelet kadro!
Fenerbahçe'yle arasında 8 puanlık fark bulunan Galatasaray üst üste üçüncü şampiyonluğuna koşuyor. Tecrübeli yıldızlar ve takımın omurgası sarı-kırmızılıları sırtlıyor
- 1
2021-2022'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 2022-2023 sezonuyla birlikte değişime gitmişti.
- 2
Dursun Aydın Özbek başkanlığa seçilirken futbol Erden Timur’a emanet edilmiş, teknik direktörlüğe ise Başakşehir'le şampiyonluk yaşayan Okan Buruk getirilmişti.
- 3
O yaz büyük bir transfer operasyonu yürüten sarı-kırmızılılar kadroyu sil baştan değiştirmiş; Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira, Dries Mertens, Mauro Icardi gibi yıldızları renklerine bağlamıştı.
-
- 4
Rekor kırarak şampiyonluğa ulaşan bu omurgaya geçen sezon da yıldız takviyeleri yapılmış; sarı-kırmızılılar üst üste ikinci zaferini yaşamıştı.
- 5
Omurgaya geçen yaz eklenen Davinson Sanchez’in yanına bu yaz Galatasaray tarihinin en pahalı transferi Gabriel Sara de ilave edildi.
- 6
Transferin son günlerinde Victor Osimhen fırsat transferi olarak kadroya katıldı ve Galatasaray taraftarının gözü Avrupa’da başarıya döndü.
-
- 7
Şampiyonlar Ligi’nden elenen, Avrupa Ligi’nde de erken havlu atan Cimbom ligde ise vites artırdı. Daha önce hem Galatasaray’da hem de daha önceki kulüplerinde şampiyonluk yaşayan tecrübeli oyuncular kritik haftalarda fark yarattı.
- 8
Birbirlerinin önünde oynayan Muslera, Davinson, Abdülkerim, Torreira, Mertens’ten oluşan merkez iskelet futbolun omurgası kabul ediliyor.
- 9
Kalan dört haftada 4 puana ihtiyacı olan sarı-kırmızılıların iskeletinde sadece Gabriel Sara şampiyonluğun kazanılması halinde ilk kez bu sevinci yaşayacak.
-
- 10
Bu isimlerin yanlarında görev yapan Kaan, Barış Alper gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra Icardi’nin yokluğunu dolduran Victor Osimhen de Galatasaray’ı şampiyonluğa götürüyor.
- 11
- 12