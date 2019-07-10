Galatasaray’da Mesa sürprizi

30 yaşındaki orta saha oyuncusunun İspanya’da arkadaşlarıyla vedalaştığı ve Cim-Bom’la görüşmelere başladığı iddia edildi.

Geçen sezon Swansea City’den 6 milyon euro bedelle Sevilla’ya gelen Mesa’nın Galatasaray’a gelmeye sıcak baktığı de haberlerde yer aldı. Roque Mesa geçen sezon Sevilla formasıyla La Liga’da 31 maça çıkıp 2 gol attı, 2 de asist yaptı. Sevilla’nın Cim-Bom’a Mesa dışında 2 milyon euro da para vermeyi planladığı vurgulandı.