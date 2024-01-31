Galatasaray, Zvezdan Mitrovic ile yollarını resmen ayırdı! GS'nin yeni başantrenörü kim olacak? Son dakika Galatasaray Haberleri - Basketbol Haberleri

Galatasaray, Zvezdan Mitrovic ile yollarını resmen ayırdı! GS'nin yeni başantrenörü kim olacak? Son dakika Galatasaray Haberleri - Basketbol Haberleri

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Galatasaray Kulübü, başantrenör Zvezdan Mitrovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2022/23 sezonu son bölümünden itibaren Galatasaray Ekmas Başantrenörü olarak görev yapan Zvezdan Mitrović ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Geçtiğimiz sezon Mayıs ayında getirildiği Erkek Basketbol A Takım Başantrenörlüğü görevi süresince kulübümüze vermiş olduğu emekler için Zvezdan Mitrović'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."