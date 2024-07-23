Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Irdning bölgesinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Giriş: 23.07.2024 - 23:23 Güncelleme: 23.07.2024 - 23:23
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Irdning bölgesinde sürdüren Galatasaray, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın TSİ 11.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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