Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor...

Kupada bir diğer yarı final mücadelesi ise Ümraniyespor ile Akhisarspor arasında yaşanacak. İki takım arasındaki ilk maç, 3 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçları ise 24-25 Nisan'da yapılacak.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR

STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 20.00

YAYIN: A Spor

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, Fernando, Belhanda, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Bülent, Donald, Murat Yıldırım, Guilherme, Aleksic, Adem Büyük, Ömer Şişmanoğlu

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

YARI FİNALE NASIL GELDİLER?

Süper Lig’de şampiyonluk yolunda Başakşehir’in ardından ikinci sırada bulunan Galatasaray, kupada yarı finale 5. turda Keçiörengücü, son 16 turunda Boluspor ve çeyrek finalde de Hatayspor’u eleyerek geldi. Yeni Malatyaspor ise 4. turda Krıklarelispor, 5. turda Etimesgut Belediye, son 16 turunda Bodrumspor ve çeyrek finalde de Göztepe’yi saf dışı bırakarak yarı finale çıktı.



