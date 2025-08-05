Galatasaray yabancı oyuncu listesini TFF'ye iletti!
Galatasaray'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdiği yabancı oyuncu kadrosu belli oldu. Verilen listede Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski ve Victor Nelsson yer almadı.
Trendyol Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Galatasaray, yabancı oyuncu listesini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
3 YABANCI YAZILMADI
Sarı-kırmızılılarda Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski ve Victor Nelsson listede yer almazken; Nicolo Zaniolo ise kendisine yer buldu.
Galatasaray'ın bildirdiği kadroda şu isimler bulunuyor:
Günay Güvenç, Batuhan Şen, Jankat Yılmaz, Cem Efe Eroğlu, Arda Yılmaz, Davinson Sanchez, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Eren Kaya, Eren Elmalı, Derrick Köhn, Elias Jelert, Lucas Torreira, Mario Lemina, Efe Akman, Ege Araç, Gabriel Sara, Berat Yılmaz, Berkan Kutlu, Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz, Ahmed Kutucu, Roland Sallai, Yunus Akgün, Leroy Sane, Nicolo Zaniolo, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz, Mustafa Duru, Alvaro Morata, Mauro Icardi, Victor Osimhen.
Galatasaray, bir yabancı futbolcu transferi yapması halinde kadrodan bir yabancı çıkartmak zorunda kalacak.