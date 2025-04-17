Galatasaray voleybolda vitesi artıracak: Bütçe 2.5 katına çıkacak!
Kadın voleybolda finalin kıyısından dönen, erkek voleybolda ise yıllar sonra finale yükselen Galatasaray gelecek yıl bütçesini 2,5 katına çıkaracak. Sarı-kırmızılılar kadın voleybolda daha iddialı bir kadro kuracak
Galatasaray gelecek sezon voleybol yapılanması için şimdiden çalışmalara başladı.
Kadın voleybolda finalin kıyısından dönen, erkek voleybolda ise 36 yıl sonra finale yükselen ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde eden sarı-kırmızılılar vitesi artıracak.
Galatasaray yönetimi bu sezon kadın-erkek toplamda 200 milyon lira olan bütçesini gelecek sezon 500 milyon TL olarak belirledi.
2,5 katlık bu artışla birlikte, sarı-kırmızılı ekip hem transfer hamlelerini hızlandırıyor hem de yeni sezona iddialı bir kadroyla hazırlanıyor.
Bu sezon 200 milyon TL olan bütçenin 130 milyon TL'si sponsor gelirlerinden, 70 milyon TL'si ise kulübün kasasından karşılandı.
Sponsor gelirlerinin 97 milyon TL'si nakit, 50 milyon TL'ye yakını ise barter anlaşmalarıyla elde edildi.
Gelecek sezon sponsorluk gelirleri de iki katına çıkacak; sarı-kırmızılılar toplamda 500 milyon TL’lik yatırım yapacak.
Sarı-kırmızılılar yerli oyuncu grubunda süreklilik sağlayacak. Kadın voleybolda İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Aleksia Karutaşu, Yasemin Güveli ve Eylül Akarçeşme Yatgın önümüzdeki sezon da devam edecek.
Yerlilerde bu isimlere milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol eklenecek.
Sarı-kırmızılılar 34 yaşındaki tecrübeli voleybolcu ile her konuda anlaşma sağladı.
Britt Bongaerts ve Eline Timmerman gelecek sezon da Galatasaray formasını terletecek.
Sarı-kırmızılı takım Imoco Volley’den Polonyalı Smaçör Martyna Lukasik ve Japonya ekiplerinden Queenseis Kariya’da oynayan Polonyalı pasör çaprazı Kaja Grobelna’yla da anlaşma sağladı.
Bu isimlere ek olarak yıldız bir smaçör daha dahil olmak üzere iki yabancı oyuncunun daha transfer edilmesi planlanıyor.