Galatasaray Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu, hangi takım? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rakibi belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi tamamlandı. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan çekilişle beraber temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi oldu. Sarı kırmızılı takım play-off turunu geçmesi halinde adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak. Şimdi sarı kırmızılı taraftarların gündeminde ''Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rakibi kim oldu, hangi takım?'' sorusu var. İşte, Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off turu rakibi ve maç tarihleri…
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Galatasaray Şampiyonlar Ligi rakibi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi. Böylece temsilcimizin play-off turu rakibi belli oldu. Devler Ligi play-off turu ilk maçları 20-21 Ağustos, rövanş mücadeleleri ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi’nde yeni formata göre takım sayısı 32’den 36’ya yükseltilirken geleneksel grup aşaması yerine lig sistemine geçilecek. Takımlar 4’ü deplasman 4’ü ev sahibi olmak üzere toplam 8 karşılaşma oynayacak. İşte, Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rakibi…
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GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU RAKİBİ KİM OLDU?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi bugün İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.
Devler Ligi'nde eleme aşamasına play-off turundan itibaren katılacak olan Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, bu turda İsviçre'nin Young Boys takımıyla eşleşti.
Sarı kırmızılı takım, play-off turunu geçmesi halinde adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
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GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanş maçları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Play-off turunu geçecek takımlar, adlarını bu sezon ilk kez lig formatıyla oynanacak olan Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
Galatasaray, Young Boys ile ilk maçını deplasmanda, rövanşı evinde oynayacak.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PLAY-OFF TURU EŞLEŞMELERİ
Young Boys-Galatasaray
Dinamo Zagreb - Qarabağ / Ludogorets
Midtjylland / Ferencvarosi - Slovan Bratislava / APOEL FC
Jagiellonia / Bodo Glimt - Kızılyıldız
Malmö / PAOK - Sparta Prag / FCSB
Fenerbahçe / Lille - Slavia Prag-Union SG
Dynamo Kiev / Rangers - Salzburg / FC Twente
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DEVLER LİGİ’NDE YENİ FORMAT
Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısı 2024-2025 sezonundan itibaren 32'den 36'ya yükseltilerek geleneksel grup aşamasından lig sistemine geçildi.
Takımlar, mevcut sistemdeki 3 rakiple oynanan 6 grup karşılaşması yerine 8 farklı ekibe karşı 4'ü evinde, 4'ü deplasmanda olmak üzere en az 8 lig maçı yapacak.
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İLK 8’DE YER ALAN TAKIMLAR SON 16 TURUNA YÜKSELECEK
Ligi ilk 8'de bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligi 9 ile 24. sıralarda tamamlayan ekipler, son 16 turu için iki ayaklı play-off müsabakaları oynayacak.
Dört yeni kontenjandan biri, UEFA klasmanında 5. basamakta yer alan ülkenin yerel liginde 3. sırayı elde eden takıma gidecek. Bir takım da "Şampiyonlar Yolu"ndan gelerek yerel lig şampiyonları arasından turnuvaya katılacak.
Diğer iki kontenjan ise Avrupa kupalarında bir önceki sezon en iyi kolektif performansı gösteren ülkenin takımlarına verilecek. Takımların önceki sezon Avrupa'da topladığı puanlar, temsil ettikleri ülkenin katılımcı sayısına bölünecek. Söz konusu puan hesaplamasında ilk ikiye giren ülkelerin yerel liglerinden Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanamayan temsilciler, bu iki kontenjanın sahibi olacak.
Ayrıca Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde de 36'şar ekipten oluşan benzer format uygulanacak.
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