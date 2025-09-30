Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'nde Liverpool'a diş geçiremedi
Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi 2. hafta maçında ağırladığı Liverpool'a 2-0 mağlup oldu.
Galatasaray U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi 2. hafta maçında Liverpool U19'u konuk etti. Esenler Stadı'nda oynanan mücadeleyi İngiliz ekibi 2-0'lık skorla kazandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 57. saniyede Kareem Ahmed ve 20. dakikada Joshua Lambie kaydetti.
Galatasaray'da Yasin Kasal, 90+5'te kırmızı kart gördü.
Galatasaray'ın gençleri 2 maç sonunda puan ve golle henüz tanışamazken, Liverpool isepuanını 4'e çıkardı.
Sarı-kırmızılılar, bir sonraki maçında Bodo/Glimt'i ağırlayacak. Liverpool ise Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.