        Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'nde Liverpool'a diş geçiremedi - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'nde Liverpool'a diş geçiremedi

        Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi 2. hafta maçında ağırladığı Liverpool'a 2-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 19:44 Güncelleme: 30.09.2025 - 19:44
        G.Saray, UEFA Gençlik Ligi'nde Liverpool'a mağlup
        Galatasaray U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi 2. hafta maçında Liverpool U19'u konuk etti. Esenler Stadı'nda oynanan mücadeleyi İngiliz ekibi 2-0'lık skorla kazandı.

        Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 57. saniyede Kareem Ahmed ve 20. dakikada Joshua Lambie kaydetti.

        Galatasaray'da Yasin Kasal, 90+5'te kırmızı kart gördü.

        Galatasaray'ın gençleri 2 maç sonunda puan ve golle henüz tanışamazken, Liverpool isepuanını 4'e çıkardı.

        Sarı-kırmızılılar, bir sonraki maçında Bodo/Glimt'i ağırlayacak. Liverpool ise Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.

