Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 24. finaline çıkıyor
Galatasaray, Trabzonspor ile karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası finalinde 24. kez mücadele edecek.
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te bulunan Büyükşehir Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Sezonu iki kupayla bitirmek isteyen ve Süper Lig'de kalan 3 haftada en az 1 puan alması durumunda şampiyon olacak sarı-kırmızılılar, ilk olarak Türkiye Kupası'nda sahne alacak. Cimbom ayrıca 6 yıl sonra Türkiye Kupası'nda final mücadelesi verecek.
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İLK KUPA GALATASARAY'IN
Türkiye Kupası'nın ilk kez düzenlediği 1962-1963 sezonunda Galatasaray finalde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. İki maç üzerinden oynanan eşleşmede sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlileri 2-1'lik skorlarla geçti ve kupayı kazanan ilk takım oldu.
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24. KEZ FİNALDE
Son olarak 2018-2019 sezonunda Türkiye Kupası'nda final oynayan Aslan, 15 Mayıs 2019 tarihinde Sivas'ta yapılan müsabakada Akhisarspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek, kupa sevinci yaşadı. Galatasaray, Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmayla birlikte Türkiye Kupası ve Federasyon Kupası isimleri altında düzenlenen organizasyonda finalde 24. kez mücadele edecek.
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EN ÇOK GALATASARAY KAZANDI
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 18 kez mutlu sona ulaştı ve en çok kazanan takım olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılar dışında Beşiktaş 11, Trabzonspor 9 ve Fenerbahçe de 7 defa kupaya uzanan taraf oldu.
Aslan bu süreçte 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.
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