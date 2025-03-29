Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'na ulaştı!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacakları Beşiktaş derbisi için Dolmabahçe'ye geldi.
Giriş: 29.03.2025 - 19:14 Güncelleme: 29.03.2025 - 19:14
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray saat 20.30'da Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını dün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlamıştı.
Bugün tesislerde toplanan futbolcular ve teknik ekip, daha sonra müsabakanın oynanacağı Tüpraş Stadyumu'na hareket etti. Sarı-kırmızılı kafile, güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı.
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