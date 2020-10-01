Ancak teknik direktör Fatih Terim, oyuncusunun 15’den de fazla edeceği görüşünde… Henüz 24 yaşında olan Marcao’nun bu sezona iyi başladığını da gören İmparator’un, yönetimle yaptığı son görüşmede bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde de kendini gösterecek oyuncusunun gelecek yıl değerini 2 katına çıkarabileceğini ifade ettiği öğrenildi.