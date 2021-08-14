Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kiraladığı Gedson Fernandes, sarı-kırmızılı takıma yeniden dönmek istediğini kulübü Benfica'ya iletti.

Cimbom'un sezon biter bitmez temasa geçtiği Portekiz Kulübü, genç oyuncuyu takımda tutmak istediğini iletince Elmas yönetimi bu transferde beklemeye geçmişti. Ancak Gedson'un takımda yeteri kadar süre alamayacağını düşünmesi, Galatasaray'ın elini güçlendirdi. Portekiz ekibinin hazırlık maçlarında dahi fazla süre vermediği ve Moreirense deplasmanında yalnızca 7 dakika forma şansı verdiği 22 yaşındaki orta sahanın ayrılmak istediğini kulüp yönetimine ilettiği ortaya çıktı.

Mutsuzluğunu açıkça dile getiren Gedson'u zorla takımda tutarak yarar sağlayamayacağını düşünen Benfica yönetiminin de ayrılığa onay verdiği ifade edildi.

Satın alma opsiyonlu kiralamaya sıcak bakan Galatasaray ise ödeme kolaylığı sağlanması durumunda Gedson'u bonservisiyle almayı düşünüyor. Bonservis ücretini 10 milyon Euro'nun altına çekmeye çalışan yönetim, Portekizlilerle görüşmelerine hız verdi.