Okan Buruk: Çok rahat kazanabilirdik
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1'lik mağlubiyetle sona eren Ajax maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kaçırdıkları pozisyonlardan dert yanan Buruk, "Bir Avrupa maçında girebileceğiniz maksimum pozisyona girdik. Çok net pozisyonlar kaçırdık. Çok rahat kazanabilirdik. 1 dakika içinde 2-2'ye getirebilirdik" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1 mağlup oldukları Ajax maçının ardından açıklamalarda bulundu.
"1 DAKİKA İÇİNDE 2-2'YE GETİREBİLİRDİK"
Hücumda harcadıkları fırsatlardan yakınan Buruk, "Belki maçın başında çok dinamik, iştahlı oynamadık. Ama kendi oyunumuzun dışında rakibe bazen topu verdik. Devamında daha çok maçın içine girdik. Çok iyi oynamadan çok fazla pozisyona girdik. Bir Avrupa maçında girebileceğiniz maksimum pozisyona girdik. Çok net pozisyonlar kaçırdık. Çok rahat kazanabilirdik. 1 dakika içinde 2-2'ye getirebilirdik" dedi.
"İLK 8'E GİREMEME NEDENİMİZ YEDİĞİMİZ GOLLER"
Savunmadaki kötü performansları nedeniyle ilk 8'e giremediklerini belirten deneyimli teknik adam, "Bu kadar pozisyona girip gol atamıyorsun, bir de üstüne saçma goller yiyorsanız bu tür maçları kaybedersiniz. Tabii ki eksiklerimiz vardı. Oyuncularım en iyi niyetiyle oynadı. Avrupa Ligi'nin en çok pozisyon üreten, en çok gol atan takımlarından biriyiz. Genel olarak çok fazla gol yedik. İlk 8'e girememe nedenimiz yediğimiz goller. Çok basit goller yedik" ifadesini kullandı.
"TAKVİYELER YAPACAĞIZ"
Avrupa Ligi play-off turunda kadroya 3 yeni isim yazdıracaklarını da sözlerine ekleyen Okan Buruk, "Daha net pozisyonları kaçıran takım bizken rakibimizden pozisyon bile diyemeyeceğimiz şeylerden 2 tane gol yedik. İlk mağlubiyetimiz. Bizi yaralıyor. 1 tur fazla oynayacağız. Hedefimiz devam etmek. İyi kadroya sahibiz. 3 tane oyuncu yazabileceğiz bundan sonra. Bu 3 oyuncu kim olacak, ona odaklanacağız. 3 tane de cezalı oyuncu verdik. Transferin son günleri, önümüzde süre var. Bizim oyunumuza uygun takviyeler yapacağız. Şimdi hedefimiz lig maçı" dedi.
"HÜCUMA BİR OYUNCU DÜŞÜNÜYORUZ"
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü, transfer ve oyun sistemiyle ilgili sorulara ise şu yanıtı verdi:
"Hücuma bir oyuncu düşünüyoruz. 3-4-1-2'yi Tottenham maçında iyi oynamıştık, tadı damağımızda kalmıştı. Michy ile bunu denedik. Bugün ikinci yarıda bunu yaptık. Daha dominant oynadık. 2 forvete döndükten sonra rakip ceza sahasında da çok fazla üstünlük kurduk. Oraya daha çok top atabilirdik. Kenarlardan getirdiğimiz ortalarda daha çok buluşabilirdik. Ama 2 sistemi de oynayabilen bir Galatasaray var. Bundan sonraki günlerde transferlerimizle birlikte ne oynayacağımıza dair tabii ki planlarım var. 3'lü oynamayı seviyorum. Aynı sistemi devam ettirmeyi de düşünüyorum"